Зеленский назначил первого военного омбудсмена: кто им стал
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена и принял решение назначить первым военным омбудсменом Ольгу Решетилову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Стоит отметить, что до этого Решетилова была уполномоченной президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.
"Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмане. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован. Сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, - указ о создании Офиса военного омбудсмена", - отметил Зеленский.
Также глава государств утвердил положение об Офисе военного омбудсмена.
Он будет постоянным вспомогательным органом при президенте Украины, который будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны - действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.
Отмечается, что военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения военной службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения. Он ежегодно будет отчитываться президенту и Верховной Раде.
"Впереди - запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем то, что усиливает воинов в нашей армии", - добавил Зеленский.
Что известно об Ольге Решетиловой
Ольга Решетилова является соучредителем фонда поддержки украинской армии "Вернись живым". Она отвечала за координацию работы фонда с силовыми структурами и непосредственно силами и средствами антитеррористической операции на востоке Украины.
Решетилова неоднократно посещала украинских военнослужащих в зоне ведения боевых действий, где сталкивалась с нарушениями прав человека. В 2015 году она ушла из "Вернись живым" и занялась журналистскими и общественными расследованиями нарушений в секторе безопасности.
В 2019 году Кабмин назначил Решетилову членом Комиссии по избранию председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Закон о военном омбудсмене
Напомним, создание института, который должен защищать права военнослужащих, анонсировали еще в декабре 2024 года.
Вопрос создания в Украине института военного омбудсмена стал еще более актуальным после скандала в 211-й понтонно-мостовой бригаде, где офицеры издевались над военнослужащими.
Законопроект об омбудсмене находился в парламенте с мая 2025 года. В июне его уже приняли в первом чтении, а на днях документ поддержали окончательно.
Как рассказала Ольга Решетилова, которая с 30 декабря 2024 года занимает должность уполномоченного президента по вопросам защиты прав военнослужащих, Офис военного омбудсмена заработает после вступления в силу закона и подписания президентом указа о его создании.
После этого военный омбудсмен начнет принимать жалобы военнослужащих и проводить проверки.
А вчера, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о военном омбудсмене.