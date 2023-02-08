Новые назначения и визит Писториуса в Киев: новости за 7 февраля

Во вторник, 7 февраля, парламент назначил главой СБУ Василия Малюка, а Игоря Клименко - министром внутренних дел Украины. Также с неанонсированным визитом в Киев приехал министр обороны Германии Борис Писториус.

Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина .

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Байден посетит Польшу в конце февраля

Президент США Джо Байден посетит Польшу в конце февраля. Предполагается, что визит может совпасть с годовщиной вторжения РФ в Украину.

Василий Малюк возглавил СБУ

Службу безопасности Украины возглавил Василий Малюк, который исполнял обязанности руководителя ведомства после увольнения Ивана Баканова. Решение о назначении Малюка было принято вчера на заседании Верховной рады.

Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел Украины

Верховная рада вчера одобрила решение о назначении Клименко главой МВД. За его назначение проголосовал 321 народный депутат.

Зеленский назначил новых глав ОВА в трех областях

Согласно указам президента, новым главой Днепропетровской области станет Сергей Лысак. При этом ОВА в Запорожской области возглавит Юрий Малашко, а в Херсонской - Александр Прокудин.

Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища по всей стране

На портале закупок Zakupki обнародованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ во всех регионах России. Закупки касаются ремонта вентиляции, гидроизоляции, замены дверей, а также установки воздушных фильтров и освещения.

Людей под санкциями планируют лишать государственных наград. Кабмин согласовал законопроект

Законопроект предусматривает две причины лишения государственных наград.

Первая из них, если человек, ранее получивший госнаграду Украины сейчас попал под санкции, предусмотрение подпунктом 24 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Второй причиной является совершение особо тяжкого преступления.

Лишат звания Героя. Шмыгаль поручил подготовить санкции против Бойко

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил межведомственной рабочей группе по вопросам санкционной политики подготовить санкции против нардепа Юрия Бойко и вынести их на рассмотрение СНБО одновременно со вступлением в силу уже упомянутого законопроекта.

Министр обороны Германии прибыл с визитом в Киев

Борис Писториус прибыл с визитом в Киев, в ходе которого он встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, и вручил ему игрушечный танк Leopard 2.

Также он сообщил, что Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.

По итогам встречи Резников сообщил, что Германия предоставит Украине к лету до 25 единиц боевых танков Leopard 1. При этом к концу 2023 года Вооруженные силы Украины получат еще 80 единиц танков.

Германия выдала разрешение на экспорт Украине танков Leopard 1A5

Министерство экономики и защиты климата (BMWK) выдало немецким оборонным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1 A5 для Украины.