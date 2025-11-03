ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Новые Patriot для Украины и внезапный рейд ГУР в Покровск: новости за выходные

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 06:30
UA EN RU
Новые Patriot для Украины и внезапный рейд ГУР в Покровск: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерий Ульяненко

На выходных Германия завершила передачу Украине обещанных систем противовоздушной обороны Patriot. А также началась внезапная спецоперация Главного управления разведки в Покровске.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Операция ГУР в Покровске

Главное управление разведки Минобороны Украины высадило десант, чтобы провести стабилизационные мероприятия в Покровске Донецкой области.

Утром 1 ноября в Минобороны РФ отчитались о том, что российские войска якобы "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины".

Однако источник РБК-Украина сообщил, что заявления РФ об уничтожении десанта и окружении города являются очередной ложью. Как отметил главком Александр Сырский, в Покровске продолжается комплексная операция с привлечением различных сил, чтобы вытеснить противника и перебить его логистику.

Новые системы Patriot для Украины

В воскресенье, 2 ноября, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии системы Patriot.

Он также отметил, что продолжаются переговоры по дальнейшему усилению ПВО. Они происходят как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Поставку новых систем ПВО для Украины осуществили при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

Отсрочки от мобилизации по-новому

С 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне заявление на ее получение можно подавать через приложение "Резерв+" или в ЦНАПе. ТЦК больше не принимают документы на отсрочку напрямую.

При наличии всех данных для отсрочки в реестрах лицо получит ее автоматически без необходимости подачи повторного заявления.

Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий.

Удар по российскому НПЗ в Туапсе

Силы обороны Украины нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России.

В результате атаки была поражена нефтеналивная инфраструктура морского торгового порта, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

Этот терминал - один из крупнейших в стране-агрессоре. Он играет важную роль в обеспечении экспорта нефтепродуктов.

"Зимняя поддержка" для украинцев

Кабмин определил направления и компоненты пакета "зимней поддержки" для украинцев. Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в него будет входить.

Среди программ будет единовременная выплата для всех украинцев на зиму. Кроме того, предусмотрена новая денежная помощь для ВПЛ, граждан, потерявших работу из-за войны, а также малообеспеченных семей.

Появится программа бесплатных поездок по Украине от "Укрзализныци" на 3000 километров. Также граждане в возрасте 40+ этой зимой смогут пройти комплексную проверку здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Покровск ГУР Война в Украине
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН