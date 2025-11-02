ua en ru
Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в РФ Туапсе, - Генштаб

Россия, Воскресенье 02 ноября 2025 14:38
Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в РФ Туапсе, - Генштаб Иллюстративное фото: Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в РФ Туапсе (СБУ facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 1 ноября 2025 года Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, поражена нефтеналивная инфраструктура морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе. Этот терминал является одним из крупнейших в России и играет важную роль в обеспечении экспорта нефтепродуктов.

Силы обороны отметили, что продолжают наносить удары по военно-экономическому потенциалу России, чтобы заставить агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Напомним, по данным РБК-Украина, Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ.

Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Удары по НПЗ в России

Напомним, что еще в сентябре Силы специальных операций Украины успешно вывели из строя Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Операция проводилась во взаимодействии с российским подпольем, и стала частью масштабной волны атак по территории РФ. В ночь на 7 сентября украинские защитники ударили по нескольким стратегическим объектам, в частности по участку нефтепровода "Стальной конь" и самому Ильскому НПЗ.

Накануне, 6 сентября, Силы беспилотных систем Украины обнародовали видеоотчет о результатах августовских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия. Тогда операторы 14-го полка СБС провели 11 успешных операций формата "deep strike".

Кроме того, в ночь на 29 октября украинские военные осуществили серию высокоточных ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса России, нанеся очередной ощутимый удар по военной экономике агрессора.

Под огнем оказались сразу три предприятия. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.

Генштаб ВСУ Война в Украине Российская Федерация
