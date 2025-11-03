Нові Patriot для України та раптовий рейд ГУР до Покровська: новини за вихідні

На вихідних Німеччина завершила передачу Україні обіцяних систем протиповітряної оборони Patriot. А також розпочалася раптова спецоперація Головного управління розвідки у Покровську.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Операція ГУР у Покровську

Головне управління розвідки Міноборони України висадило десант, щоб провести стабілізаційні заходи у Покровську на Донеччині.

Вранці 1 листопада в Міноборони РФ відзвітували про те, що російські війська нібито "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України".

Однак джерело РБК-Україна повідомило, що заяви РФ про знищення десанту і оточення міста є черговою брехнею. Як зазначив головком Олександр Сирський, у Покровську триває комплексна операція із залученням різних сил, щоб витіснити противника та перебити його логістику.

Нові системи Patriot для України

У неділю, 2 листопада, український президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини системи Patriot.

Він також зазначив, що тривають переговори щодо подальшого посилення ППО. Вони відбуваються як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем.

Поставку нових систем ППО для України здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Відстрочки від мобілізації по-новому

З 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер заяву на її отримання можна подавати через застосунок "Резерв+" або у ЦНАПі. ТЦК більше не приймають документи прямо на відстрочку.

За наявності всіх даних для відстрочки в реєстрах особа отримає її автоматично без необхідності подання повторної заяви.

Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, науковців та інших категорій.

Удар по російському НПЗ в Туапсе

Сили оборони України завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї Росії.

В результаті атаки було уражено нафтоналивну інфраструктуру морського торговельного порту, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Цей термінал - один з найбільших у країні-агресорці. Він відіграє важливу роль у забезпеченні експорту нафтопродуктів.

"Зимова підтримка" для українців

Кабмін визначив напрямки і компоненти пакету "зимової підтримки" для українців. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко розповіла, що до нього входитиме.

Серед програм буде одноразова виплата для всіх українців на зиму. Крім того, передбачена нова грошова допомога для ВПО, громадян, які втратили роботу через війну, а також малозабезпечених сімей.

З'явиться програма безкоштовних поїздок по Україні від "Укрзалізниці" на 3000 кілометрів. Також громадяни віком 40+ цієї зими зможуть пройти комплексну перевірку здоров'я.