Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня

В Украине с сегодняшнего дня, 1 ноября начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через "Резерв+" или в ЦНАПе.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, как работают эти новые правила.

"Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продолжит ее автоматически - без повторных заявлений и очередей в ТЦК. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов, ученых и других категорий, определенных постановлением правительства №560",- заявили в Минцифры.

В ведомстве поясняли, что изменения направлены на упрощение процедуры, цифровизацию процесса, уменьшение нагрузки на ТЦК, а также уменьшение коррупционных рисков и обеспечение прозрачности.

Как это работает в "Резерв+" и когда нужен ЦНАП

Если основания для отсрочки у лица остаются в силе и система может это проверить через государственные реестры - например, у человека до сих пор трое несовершеннолетних детей - такая отсрочка продлевается автоматически.

В этом случае не нужно подавать документы или посещать ЦНАП, или ТЦК. Пользователь получит уведомление в приложении для военнообязанных "Резерв+" о продлении.

Автоматически обновляются только уже выданные отсрочки, срок которых истекает, но основания сохраняются.

То есть, если у лица есть сейчас действующая отсрочка до 5 ноября (предыдущая дата, до которой продолжали военное положение) и можно подтвердить ее основания, она будет продлена автоматически.

Однако, если система не может подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия данных в реестрах), отсрочка не будет продлена автоматически. В таком случае нужно актуализировать информацию о себе в государственных реестрах или обратиться в ЦНАП.

Те, кто оформляет отсрочку впервые, могут сделать это онлайн через "Резерв+" или лично через ЦПАП.

В "Резерв+" доступны уже 10 типов отсрочек. Получить ее онлайн могут:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военных с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Перечень продолжит расширяться. Скоро ожидается добавление отсрочки для тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы.

ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку

Те, чей тип отсрочки еще не цифровизирован, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, могут подать заявление в любом Центре предоставления административных услуг.

Администратор ЦНАП принимает документы, сканирует их и передает в электронном виде в соответствующий ТЦК, который принимает решение. После принятия решения пользователь получает оповещение в "Резерв+", а отметка об отсрочке автоматически появляется в его электронном военно-учетном документе.

Повторно обращаться в ЦНАП не нужно. Администратор также сообщает заявителю по телефону и, при необходимости, может распечатать электронный документ с отметкой об отсрочке.

Куда обращаться в ЦНАП

По вопросам оформления или продления отсрочки можно обратиться в любой Центр предоставления административных услуг - независимо от места жительства или регистрации.

Администраторы ЦНАП предоставят консультацию относительно перечня необходимых документов, способа подачи заявления, возможности автоматического продления отсрочки.

Записаться для предоставления услуги можно в помещении ЦНАП и возможностью предварительной записи на сайте Центра предоставления административных услуг.

ЦНАП будет выдавать результат оформления отсрочки - положительное решение о предоставлении отсрочки или отказ в предоставлении отсрочки. Механизм следующий:

администратор ЦНАП принимает заявление и сканирует документы;

материалы передаются в соответствующий ТЦК в электронной форме;

решение о предоставлении отсрочки принимает ТЦК.

Через 7 дней информация о предоставленной отсрочке появится в приложении "Резерв+". Если пользователь не имеет доступа к приложению, узнать об отсрочке можно, обратившись в ЦНАП.

Бумажные справки с мокрой печатью не выдают

Подтверждением отсрочки теперь является электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" - справки с мокрыми печатями больше не оформляют.

Если человек не имеет смартфона, он может распечатать копию документа. Сделать это можно в "Резерв+", через портал "Дія" или обратившись в ТЦК или ЦПАУ для получения бумажной версии с отметкой об отсрочке.

Могут ли мобилизовать, пока отсрочка на рассмотрении

Военнообязанный, который подал документы в ЦНАП, сохраняет действующую отсрочку до завершения ее текущего срока - например, до 5 ноября, если она действительна до этой даты. Пока идет рассмотрение, правила не меняются - условия остаются такими же, как и раньше.

Если человек не пользуется "Резервом+"

В случае, если человек не пользуется "Резерв+", не имеет смартфона, но имеет бумажные документы, он обращается в ЦНАП.

После предоставления отсрочки документ можно распечатать. Это фактически выписка из реестра военнообязанных с основными данными, информацией о воинском учете и отсрочке.

Пользователь "Резерв+" может загрузить PDF-документ на телефон или распечатать его.

Если заявление подано через ЦНАП, администрация распечатает документ после принятия отсрочки.