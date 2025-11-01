ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина

Суббота 01 ноября 2025 21:17
UA EN RU
Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство Украины определило приоритетные направления и компоненты пакета зимней поддержки для украинцев. Он будет включать денежную помощь, поездки "Укрзализныцей" и не только.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки", - написала она.

Свириденко добавила, что сейчас Кабмин работает над запуском программ, среди которых:

  • возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму - знакомая украинцам с прошлой зимы;
  • новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;
  • новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от "Укрзализныци" - 3000 километров;
  • комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время", - резюмировала премьер-министр.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству подготовить комплексную программу "зимней поддержки", которая начнет действовать уже в декабре.

"Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться", - сказал глава государства.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Юлия Свириденко Финансы
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине