Бесплатные 3000 км на УЗ и не только: детали новой "зимней поддержки" от Кабмина

Правительство Украины определило приоритетные направления и компоненты пакета зимней поддержки для украинцев. Он будет включать денежную помощь, поездки "Укрзализныцей" и не только.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки", - написала она.

Свириденко добавила, что сейчас Кабмин работает над запуском программ, среди которых:

возможность единовременной выплаты для всех граждан Украины на зиму - знакомая украинцам с прошлой зимы;

новая денежная помощь для украинцев, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности для ВПЛ, людей, которые потеряли работу из-за войны, и малообеспеченных семей;

новая программа бесплатных поездок по Украине для всех граждан от "Укрзализныци" - 3000 километров;

комплексная проверка здоровья для людей в возрасте 40+ этой зимой.

"Подробно обо всех компонентах пакета зимней поддержки будем сообщать в ближайшее время", - резюмировала премьер-министр.