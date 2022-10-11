ВСУ уничтожили вражеский комплекс С-300 и отразили все атаки на Донбассе, - Генштаб

Украинские военные за сутки отразили все атаки россиян на Донбассе, а также уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

В течение текущих суток оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти тридцать крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около двадцати пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Тридцать две воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины по разным направлениям. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти "беспилотники" уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении - Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области;

на Слобожанском направлении - Сотницкий Казачок, Одноробовка, Уды, Ветеринарное и Казачья Лопань;

на Краматорском направлении - Райгородок, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское и Спорное;

на Бахмутском направлении - Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - Бердичи, Авдеевка, Каменка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - Успеновка, Нескучное, Полтавка, Угледар, Железнодорожное, Малиновка, Волшебное и Белогорье.

В Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Давидов Брид, Новая Каменка, Благодативка, Широкое, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

В Запорожской области силами обороны за предыдущие дни поражен зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около шестидесяти военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.