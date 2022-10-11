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ЕС начал работу над девятым пакетом санкций против России

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Брюссель, Вторник 11 октября 2022 15:26
ЕС начал работу над девятым пакетом санкций против России Фото: против России готовят очередные санкции (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз уже начал подготовку девятого пакета санкций против Российской Федерации за войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, работа над санкциями уже ведется.

"Он может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах. Также Беларусь может снова стать мишенью, поскольку она была полностью исключена из предыдущего пакета", - отметил журналист.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС разрабатывает схему по передаче российских активов на восстановление Украины. Для этого в том числе рассматривается возможность увеличить полномочия стран-участниц по аресту активов.

На прошлой неделе вступил в силу восьмой пакет санкций, который вводит новые ограничения на торговлю, ограничение цены на российскую нефть. Кроме того, расширены санкционные списки в отношении физических и юридических лиц.

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