Зеленский поручил разведке установить причастных к ракетной атаке по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Отдельная задача для разведки – установить всех, кто задействован в этих массированных ракетных атаках против Украины и схемах с иранскими дронами", - отметил президент Украины. По его словам, индивидуальная ответственность террористов за совершенные преступления должна быть такой же, как и ответственность страны-террориста.