ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский поручил разведке установить причастных к ракетной атаке по Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 11 октября 2022 21:52
Зеленский поручил разведке установить причастных к ракетной атаке по Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Отдельная задача для разведки – установить всех, кто задействован в этих массированных ракетных атаках против Украины и схемах с иранскими дронами", - отметил президент Украины.

По его словам, индивидуальная ответственность террористов за совершенные преступления должна быть такой же, как и ответственность страны-террориста.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО. Сегодня, 11 сентября, оккупанты выпустили по городам Украине более 40 ракет. Большинство из них было сбито силами ПВО.

Позже стало известно, что в результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину ракетный удар
NEWS
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну