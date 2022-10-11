Россия пытается удержать захваченные позиции, а ВСУ отразили ряд атак, - Генштаб

Российские солдаты пытаются удержать захваченные позиции во время украинского контрнаступления. Тем временем наши герои отбили ряд вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В течение предыдущих суток оккупанты нанесли более 61 ракетный и 32 авиационных удара, осуществили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 73 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны на разных направлениях, из них - 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов", - пишет пресс-служба Генерального штаба.

В общем, в результате массированного ракетного удара за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

"Также, оккупанты не оставляют попыток удержать временно захваченные территории, обстреливают позиции наших войск, сосредотачивают усилия на попытках срыва контрнаступательных действий подразделений Сил обороны, пытаются вести наступательные действия на отдельных направлениях", - добавляет Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Беларусь продолжает оказывать России поддержку в войне. Речь идет о возможности использовать воздушное пространство и аэродромную сеть для нанесения ударов по Украине.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Янжуловка, Тимоновичи, Михальчина Слобода Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области; на Слобожанском направлении - из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка;

- из артиллерии и танков, в районах населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщева, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка; на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Новоегоровка, Райгородок, Первомайское, Новолюбовка, Макеевка, Новое, Заречное, Терны, Серебрянка и Григорьевка; на Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Отрадовка.

противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Северск, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Курдюмовка, Нью-Йорк, Красная Гора, Часов Яр, Яковлевка, Зеленополье и Отрадовка. на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Временка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополье, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Красное.

противник наступательных действий не проводил. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Временка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополье, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Красное. на Южнобугском направлении противник усилил обстрелы из танков и артиллерии различных типов. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Выщетарасовка, Новокиевка, Правдиное, Мирное, Терновые Поды, Любомировка, Широкое, Киселевка, Красная Долина, Благодатовка, Давыдов Брод и Новая Каменка.

За минувшие сутки наши герои отбили атаки врага в районах населенных пунктов:

Бахмут;

Бахмутское;

Майорск;

Соледар;

Первомайское.

"Противник продолжает нести потери. Так, 9 октября текущего года в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области, наши воины уничтожили около 15 единиц вражеской военной техники. 10 октября, в районе населенного пункта Берислав, был поражен ангар с военной техникой противника, потери уточняются", - добавляет пресс-служба.

Также известно, что оккупанты рекомендуют преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с Россией, переезжать в Крым. В случае же осложнения ситуации на территории полуострова, оккупационные власти подготовили план по эвакуации семей представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на указанной территории.

"В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержание членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов", - пишет Генштаб.

В Луганской области оккупанты под видом поиска украинских диверсантов разыскивают дезертиров.

Достижения наших героев

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов. Было подтверждено поражение 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Также был сбит вражеский Су-25.

"Ракетные войска и артиллерия за предыдущие сутки поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300 противника и один склад с боеприпасами", - добавляет пресс-служба.