В Киеве ввели график почасового отключения электроэнергии по районам
В Киеве с 11 октября вводятся графики поочередного электроснабжения. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит 4 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевэнерго".
Как отметили в компании, это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность функционирования энергосистемы.
График почасового отключения потребителей электроэнергии по г. Киеву на 11 октября
В компании обращаются к клиентам с просьбой не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т.п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. "В случае необходимости – включайте их в ночные часы, когда потребление значительно снизится", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские власти 10 октября призвали граждан с 17:00 до 22:00 ограничить использование электроэнергии. Такое решение было принято после массированного ракетного обстрела.
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