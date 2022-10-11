Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных
Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине (GettyImages)
По данным на утро вторника, 11 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Кроме того, 10 октября был поставлен рекорд по количеству сбитых ракет. Силы ПВО уничтожили за сутки 46 ракет.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 63110 (+240);
- танков - 2504 (+9);
- боевых бронированных машин - 5162 (+13);
- артиллерийских систем - 1496 (+10);
- РСЗО - 353 (+0);
- средства ПВО - 181 (+0);
- самолетов - 268 (+1);
- вертолетов - 235 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17);
- крылатые ракеты - 295 (+46);
- корабли/катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8);
- специальная техника - 136 (+0).
Как сообщалось, утром во вторник, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.
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