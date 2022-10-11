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Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных

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Украина, Вторник 11 октября 2022 09:49
Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 11 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Кроме того, 10 октября был поставлен рекорд по количеству сбитых ракет. Силы ПВО уничтожили за сутки 46 ракет.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63110 (+240);
  • танков - 2504 (+9);
  • боевых бронированных машин - 5162 (+13);
  • артиллерийских систем - 1496 (+10);
  • РСЗО - 353 (+0);
  • средства ПВО - 181 (+0);
  • самолетов - 268 (+1);
  • вертолетов - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17);
  • крылатые ракеты - 295 (+46);
  • корабли/катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8);
  • специальная техника - 136 (+0).

Как сообщалось, утром во вторник, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

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