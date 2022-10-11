Генштаб: потери России превысили 63 тысячи военных

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине (GettyImages)

По данным на утро вторника, 11 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 240 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 63110 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях. Кроме того, 10 октября был поставлен рекорд по количеству сбитых ракет. Силы ПВО уничтожили за сутки 46 ракет. Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили: личного состава - около 63110 (+240);

танков - 2504 (+9);

боевых бронированных машин - 5162 (+13);

артиллерийских систем - 1496 (+10);

РСЗО - 353 (+0);

средства ПВО - 181 (+0);

самолетов - 268 (+1);

вертолетов - 235 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17);

крылатые ракеты - 295 (+46);

корабли/катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8);

специальная техника - 136 (+0).