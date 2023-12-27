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Новая циничная схема: оккупанты снова используют мариупольцев в качестве "живого щита"

Мариуполь, Среда 27 декабря 2023 09:55
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Новая циничная схема: оккупанты снова используют мариупольцев в качестве "живого щита" Фото: оккупанты используют мариупольцев, как живой щит (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Из-за системного срабатывания ПВО в Мариуполе, оккупанты перешли в режим динамичного перемещения личного состава и складов БК в пределах города. Военные РФ используют гражданских людей, массово заселяясь в жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Пытаются уменьшить количество в Кальмиусском районе перемещением в Центральный и Приморский районы города", - сообщает он.

В то же время оккупанты продолжают активное движение в Бердянском направлении. Как отмечает Андрющенко, там зафиксировано более 10 грузовиков с БК и, по меньшей мере, один комплекс дистанционного разминирования.

Также оккупанты увеличили количество потенциально военных баз в жилой застройке.

"В приоритете Приморский район из-за высокого количества бывших общежитий среди гражданской застройки. Снова активное использование тактики "живого щита", - заключает Андрющенко.

Перемещение техники и средств оккупантов

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики обычно проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В частности, в конце ноября россияне перебросили военную технику на Мариупольское направление. Также РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом города активно летает авиация.

Недавно стало известно о том, что Россия перебрасывает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага. Стоит отметить, что украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

На днях мы рассказывали о том, как во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники, в составе которых были грузовики с боекомплектами и танком.

Кроме того, на днях в области зафиксировали движение колонной техники. Они направлялись через Новоазовск в направлении Волновахи и Угледара.

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