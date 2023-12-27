ua en ru
Ср, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нова цинічна схема: окупанти знову використовують маріупольців у якості "живого щиту"

Маріуполь, Середа 27 грудня 2023 09:55
UA EN RU
Нова цинічна схема: окупанти знову використовують маріупольців у якості "живого щиту" Фото: окупанти використовують маріупольців, як живий щит (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Через системне спрацювання ППО в Маріуполі, окупанти перейшли в режим динамічного переміщення особового складу та складів БК в межах міста. Військові РФ використовують цивільних людей, масово заселяючись у житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Намагаються зменшити кількість в Кальміуському районі переміщенням в Центральний та Приморський райони міста", - повідомляє він.

Водночас окупанти продовжують активний рух в Бердянський напрям. Як зазначає Андрющенко, там зафіксовано понад 10 вантажівок з БК та щонайменше один комплекс дистанційного розмінування.

Також окупанти збільшили кількість потенційно військових баз в житловій забудові.

"В пріоритеті Приморський район через високу кількість колишніх гуртожитків посеред цивільної забудови. Знову активне використання тактики "живого щиту", - підсумовує Андрющенко.

Переміщення техніки та засобів окупантів

Окупанти часто вдаються до переміщення бойової техніки у зв'язку з чисельними втратами на фронті. Такі маніпуляції загарбники зазвичай проводять через тимчасово окуповані території для підтримки військової агресії.

Зокрема, наприкінці листопада росіяни перекинули військову техніку на Маріупольський напрямок.Також РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом міста активно літає авіація.

Нещодавно стало відомо про те, що Росія перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога. Варто зауважити, що українські партизани виявили там місця розміщення техніки та особового складу окупантів.

Також ми розповідали про те, як у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки, в складі яких були вантажівки з боєкомплектами та танком.

Крім того, днями в області зафіксували рух колон техніки. Вони прямували через Новоазовськ в напрямку Волновахи та Вугледару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
Нічна атака "Шахедів" по Україні: в Генштабі назвали кількість збитих дронів ворога
DAILY
Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Більше податків, менше доходів. Якою може бути економіка воєнного часу і що вона дасть країні