"Упали уже настолько низко". Зеленский отреагировал на атаку РФ в День святого Николая
После ночной российской атаки по Украине во многих регионах продолжаются восстановительные работы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", - отметил он.
По словам Зеленского, удары были нанесены также по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепропетровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская и Николаевская области.
"Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические", - добавил он.
В регионах есть раненые, всем оказывают помощь.
Зеленский добавил, что главными целями российских атак остаются объекты энергетики.
"Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая", - подчеркнул президент.
Он призвал к сохранению давления на агрессора.
"Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", - добавил президент.
Обстрел Украины 6 декабря
В ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав дроны и ракеты.
Больше всего пострадал Фастов, где пострадала железнодорожная инфраструктура, из-за чего "Укрзализныця" срочно изменила маршруты пассажирских поездов. Прилеты зафиксированы также на вокзале города. Во время атак в Новых Петровцах под Киевом вспыхнули сильные пожары. В результате ударов по Киевской области пострадали три человека.
Западные регионы страны также подверглись обстрелам крылатых ракет РФ, что заставило польскую авиацию активизировать операции в воздушном пространстве страны.
Кроме того, российские войска атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание зафиксировано в шести регионах Украины.
