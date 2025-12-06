ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Упали уже настолько низко". Зеленский отреагировал на атаку РФ в День святого Николая

Суббота 06 декабря 2025 12:00
UA EN RU
"Упали уже настолько низко". Зеленский отреагировал на атаку РФ в День святого Николая Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После ночной российской атаки по Украине во многих регионах продолжаются восстановительные работы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это", - отметил он.

По словам Зеленского, удары были нанесены также по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепропетровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская и Николаевская области.

"Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические", - добавил он.

В регионах есть раненые, всем оказывают помощь.

Зеленский добавил, что главными целями российских атак остаются объекты энергетики.

"Цель россиян - сделать больно миллионам украинцев, и упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая", - подчеркнул президент.

Он призвал к сохранению давления на агрессора.

"Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", - добавил президент.

Обстрел Украины 6 декабря

В ночь на 6 декабря Россия нанесла масштабный удар по Украине, использовав дроны и ракеты.

Больше всего пострадал Фастов, где пострадала железнодорожная инфраструктура, из-за чего "Укрзализныця" срочно изменила маршруты пассажирских поездов. Прилеты зафиксированы также на вокзале города. Во время атак в Новых Петровцах под Киевом вспыхнули сильные пожары. В результате ударов по Киевской области пострадали три человека.

Западные регионы страны также подверглись обстрелам крылатых ракет РФ, что заставило польскую авиацию активизировать операции в воздушном пространстве страны.

Кроме того, российские войска атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание зафиксировано в шести регионах Украины.

Подробнее о последствиях обстрелов читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Владимир Зеленский
Новости
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Задержки до 6 часов. Из-за ночной атаки от графика отстали почти 60 поездов (список)
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне