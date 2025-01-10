Что нельзя отправлять "Новой почтой": полный список запрещенных товаров

"Новая почта" четко определяет перечень товаров и вещей, которые можно отправлять в посылках. В случае нарушения требований перевозчик при определенных обстоятельствах имеет право изъять запрещенные предметы или вещества, и даже их утилизировать.

РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" рассказывает о том, что можно и нельзя отправлять в посылках.

Что нельзя отправлять в посылках

Какие химические вещества разрешено отправлять в посылках

Какие продукты можно отправлять, а на какие - действует запрет Что нельзя отправлять в посылках Согласно правилам "Новой почты", действует запрет на отправку следующих товаров и вещей: национальная валюта (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранная валюта, ценные бумаги

огнестрельное оружие всех видов, а также боеприпасы, холодное оружие и средства для нападения или защиты

пероксид водорода, кислоты, а также огнеопасные, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, радиоактивные вещества и другие опасные отправления с соответствующей маркировкой (то есть, все жидкости, на этикетке которых производитель указал уровень опасности классов с 1-го по 7-й включительно, при этом разрешены для перевозки вещества с маркировкой 8-го и 9-го классов опасности)

баллоны с жидкостью и газом, в том числе огнетушители, баллончики/картриджи с пропаном, бутаном, изобутаном и другими горючими газами

жидкости в емкостях без этикетки от производителя, где указано название вещества, его назначение, характеристики и условия хранения. А также если эти емкости повреждены

люминесцентные лампы и другие изделия, которые содержат в своем составе ртуть, а также асбест и изделия из него (трубы, шифер и т. д.)

бывшие в употреблении аккумуляторы и самодельные устройства для аккумуляции и раздачи энергии, при этом новые аккумуляторы для авто-, мото-, с/х-техники и бытовую электронику пересылать можно

животные, останки животных и необработанный мех

лекарственные средства, которые требуют особых условий хранения и перевозки

наркотические средства и психотропные вещества

ядовитые растения Какие химические вещества разрешено отправлять в посылках Стоит отметить, что есть ряд химических веществ, которые можно отправлять в посылках, а именно если они в таре (упаковке) предприятия-производителя с маркировкой 2-го, 3-го классов опасности: краски и лаки в металлических емкостях

аэрозоли и спреи: баллончики с красками, бытовыми, строительными, косметическими средствами и автомобильной химией емкостью до 1000 мл

медицинские, антисептические, дезинфицирующие и моющие средства с содержанием спирта до 70% включительно в пластиковой и металлической таре емкостью не более 10 л

духи и косметические изделия с содержанием спирта до 70% в стеклянной и пластиковой таре

автомобильные (моторные, трансмиссионные) масла без ограничения объема тары Маркировка товаров, которые запрещены для пересылки (скриншот сайта "Новой почты") Какие продукты и алкоголь можно отправлять, а на какие - действует запрет Отдельной категорией для отправки являются продукты и алкоголь. Через "Новую почту" нельзя отправлять: продукты, которые требуют специального температурного режима или со сроком годности, который заканчивается до плановой даты доставки (на упаковке должна быть указана дата)

охлажденные или замороженные продукты

молочные продукты и яйца

также может быть ограничена или запрещена пересылка отправлений с овощами, фруктами, семенами, растениями, готовыми пищевыми продуктами животного происхождения в местностях, где объявлен особый карантинный режим

исключение составляют овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые упакованы в соответствии со Стандартом упаковки ООО "Новая Почта" и не несут рисков загрязнить другие отправления

составляют овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые упакованы в соответствии со Стандартом упаковки ООО "Новая Почта" и не несут рисков загрязнить другие отправления алкогольные напитки с содержанием спирта этилового более 8,5%, которые не имеют марки акцизного налога установленного образца

табачные изделия и жидкости, используемые в электронных сигаретах, если они без акцизной марки Что можно отправлять: охлажденные отправления в транспортной упаковке, которая соответствует требованиям перевозчика. При этом "Новая Почта" не осуществляет контроль температурного режима при доставке такого отправления

алкогольные напитки с содержанием спирта до 70% в стеклянной и другой таре, емкостью не более 5 л с акцизной маркой, обычные (неигристые) вина и сброженные напитки "На время действия правового режима военного положения, в соответствии с распоряжением Министерства Обороны Украины не принимаются для доставки в Луганскую и Донецкую области алкогольные напитки и спиртосодержащие вещества, кроме зарегистрированных лекарственных средств. В случае их обнаружения, продукцию изымут и утилизируют", - говорится в правилах "Новой почты".