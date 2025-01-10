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Что нельзя отправлять "Новой почтой": полный список запрещенных товаров

Пятница 10 января 2025 12:43
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Что нельзя отправлять "Новой почтой": полный список запрещенных товаров Какие товары и вещи нельзя отправлять "Новой почтой" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Новая почта" четко определяет перечень товаров и вещей, которые можно отправлять в посылках. В случае нарушения требований перевозчик при определенных обстоятельствах имеет право изъять запрещенные предметы или вещества, и даже их утилизировать.

РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" рассказывает о том, что можно и нельзя отправлять в посылках.

Что нельзя отправлять в посылках

Согласно правилам "Новой почты", действует запрет на отправку следующих товаров и вещей:

  • национальная валюта (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранная валюта, ценные бумаги
  • огнестрельное оружие всех видов, а также боеприпасы, холодное оружие и средства для нападения или защиты
  • пероксид водорода, кислоты, а также огнеопасные, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, радиоактивные вещества и другие опасные отправления с соответствующей маркировкой (то есть, все жидкости, на этикетке которых производитель указал уровень опасности классов с 1-го по 7-й включительно, при этом разрешены для перевозки вещества с маркировкой 8-го и 9-го классов опасности)
  • баллоны с жидкостью и газом, в том числе огнетушители, баллончики/картриджи с пропаном, бутаном, изобутаном и другими горючими газами
  • жидкости в емкостях без этикетки от производителя, где указано название вещества, его назначение, характеристики и условия хранения. А также если эти емкости повреждены
  • люминесцентные лампы и другие изделия, которые содержат в своем составе ртуть, а также асбест и изделия из него (трубы, шифер и т. д.)
  • бывшие в употреблении аккумуляторы и самодельные устройства для аккумуляции и раздачи энергии, при этом новые аккумуляторы для авто-, мото-, с/х-техники и бытовую электронику пересылать можно
  • животные, останки животных и необработанный мех
  • лекарственные средства, которые требуют особых условий хранения и перевозки
  • наркотические средства и психотропные вещества
  • ядовитые растения

Какие химические вещества разрешено отправлять в посылках

Стоит отметить, что есть ряд химических веществ, которые можно отправлять в посылках, а именно если они в таре (упаковке) предприятия-производителя с маркировкой 2-го, 3-го классов опасности:

  • краски и лаки в металлических емкостях
  • аэрозоли и спреи: баллончики с красками, бытовыми, строительными, косметическими средствами и автомобильной химией емкостью до 1000 мл
  • медицинские, антисептические, дезинфицирующие и моющие средства с содержанием спирта до 70% включительно в пластиковой и металлической таре емкостью не более 10 л
  • духи и косметические изделия с содержанием спирта до 70% в стеклянной и пластиковой таре
  • автомобильные (моторные, трансмиссионные) масла без ограничения объема тары

Что нельзя отправлять &quot;Новой почтой&quot;: полный список запрещенных товаров

Что нельзя отправлять &quot;Новой почтой&quot;: полный список запрещенных товаровМаркировка товаров, которые запрещены для пересылки (скриншот сайта "Новой почты")

Какие продукты и алкоголь можно отправлять, а на какие - действует запрет

Отдельной категорией для отправки являются продукты и алкоголь. Через "Новую почту" нельзя отправлять:

  • продукты, которые требуют специального температурного режима или со сроком годности, который заканчивается до плановой даты доставки (на упаковке должна быть указана дата)
  • охлажденные или замороженные продукты
  • молочные продукты и яйца
  • также может быть ограничена или запрещена пересылка отправлений с овощами, фруктами, семенами, растениями, готовыми пищевыми продуктами животного происхождения в местностях, где объявлен особый карантинный режим
  • исключение составляют овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые упакованы в соответствии со Стандартом упаковки ООО "Новая Почта" и не несут рисков загрязнить другие отправления
  • алкогольные напитки с содержанием спирта этилового более 8,5%, которые не имеют марки акцизного налога установленного образца
  • табачные изделия и жидкости, используемые в электронных сигаретах, если они без акцизной марки

Что можно отправлять:

  • охлажденные отправления в транспортной упаковке, которая соответствует требованиям перевозчика. При этом "Новая Почта" не осуществляет контроль температурного режима при доставке такого отправления
  • алкогольные напитки с содержанием спирта до 70% в стеклянной и другой таре, емкостью не более 5 л с акцизной маркой, обычные (неигристые) вина и сброженные напитки

"На время действия правового режима военного положения, в соответствии с распоряжением Министерства Обороны Украины не принимаются для доставки в Луганскую и Донецкую области алкогольные напитки и спиртосодержащие вещества, кроме зарегистрированных лекарственных средств. В случае их обнаружения, продукцию изымут и утилизируют", - говорится в правилах "Новой почты".

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