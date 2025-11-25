ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря 2025 года: сколько будут стоить услуги

Вторник 25 ноября 2025 12:36
UA EN RU
"Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря 2025 года: сколько будут стоить услуги Сколько будут стоить посылки с 1 декабря 2025 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновляет тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.

Какие услуги останутся без изменений

Стоимость не изменится на следующие услуги:

  • доставка посылок до 2 кг;
  • отправка из поселков и сел.

В стоимость услуг и в дальнейшем будут включены:

  • комиссия за объявленную ценность до 500 грн;
  • переадресация в пути;
  • возврат посылок и документов;
  • фирменный конверт и пакеты 0,5-4 кг;
  • гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.

Какие тарифы меняются

Стоимость возрастет на услуги:

  • доставка документов в конверте: по городу - 60 грн, по Украине - 70 грн;
  • почтомат: +10 грн за доставку;
  • курьерская доставка или забор: +50 грн;
  • посылки по городу между отделениями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
  • посылки по Украине между отделениями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.

&quot;Новая почта&quot; повышает тарифы с 1 декабря 2025 года: сколько будут стоить услуги

Полный перечень обновленных тарифов доступен на сайте "Новой почты".

Читайте также о том, что во второй половине ноября информация о повышении тарифов "Новой почты" появилась в СМИ, но тогда компания деталей не раскрывала.

Ранее мы делились списком запрещенных товаров, которые нельзя отправлять "Новой почтой".

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова пошта посилки Тарифы Цены в Украине
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины