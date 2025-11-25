"Новая почта" повышает тарифы с 1 декабря 2025 года: сколько будут стоить услуги
Сколько будут стоить посылки с 1 декабря 2025 года (фото: Getty Images)
С 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновляет тарифы на часть услуг. По словам компании, это поможет поддержать привычную скорость и качество доставки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.
Какие услуги останутся без изменений
Стоимость не изменится на следующие услуги:
- доставка посылок до 2 кг;
- отправка из поселков и сел.
В стоимость услуг и в дальнейшем будут включены:
- комиссия за объявленную ценность до 500 грн;
- переадресация в пути;
- возврат посылок и документов;
- фирменный конверт и пакеты 0,5-4 кг;
- гарантированное возмещение объявленной ценности в случае форс-мажора.
Какие тарифы меняются
Стоимость возрастет на услуги:
- доставка документов в конверте: по городу - 60 грн, по Украине - 70 грн;
- почтомат: +10 грн за доставку;
- курьерская доставка или забор: +50 грн;
- посылки по городу между отделениями: до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 160 грн;
- посылки по Украине между отделениями: до 10 кг - 120 грн, до 30 кг - 180 грн.
Полный перечень обновленных тарифов доступен на сайте "Новой почты".
