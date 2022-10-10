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Как выглядит освобожденный от россиян Святогорск: фоторепортаж

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Донецкая область, Понедельник 10 октября 2022 21:15
Как выглядит освобожденный от россиян Святогорск: фоторепортаж Фото: Святогорск приходит в себя от российской оккупации (РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

Святогорск - это город на севере Донецкой области, расположенный на берегу реки Северский Донец. Святогорск находился под оккупацией с 6 июня, и 9 сентября украинские защитники вошли в город.

Как живет Святогорск после освобождения из-под российской оккупации - в фоторепортаже РБК-Украина.

30 мая в результате обстрела Святогорска была повреждена Святогорская лавра. В результате атаки погибли трое монахов, еще трое - получили ранения. 4 июня россияне в очередной раз обстреляли территорию Святогорской лавры и попали во Всехсвятский скит. В результате обстрела загорелся пожар, уничтоживший скит до основания.

В результате вражеских обстрелов в городе подверглись разрушению многие здания. От российских бомбардировок местные жители скрывались в церквях и монастырях.

В освобождении города от российских захватчиков участвовали бойцы 126-го батальона 112-й бригады территориальной обороны города Киева.

Бойцы ТРО вместе с 81 деснатно-штурмовой бригадой форсировали находящуюся неподалеку от Лавры реку Северский Донец.

Кроме того, недавно в Святогорском городском кладбище перезахоронили 21 гражданского, погибших во время оккупации. Когда город контролировали россияне, погибших закапывали на улицах и дворах. Теперь все тела людей были идентифицированы и должным образом преданы земле.

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Донецкая область Святогорск
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