Новая должность Данилова и атака РФ на энергообъекты Украины: новости за 29 марта

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов станет послом Украины в Молдавии. А российские войска ночью 29 марта нанесли ракетные удары по украинским энергообъектам.

Война России против Украины: последние новости

Данилов станет послом в Молдове

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов станет послом Украины в Молдове. Президент Владимир Зеленский согласовал его кандидатуру.

"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством - и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", - отметил Зеленский.

Россияне атаковали энергообъекты Украины

В ночь на 29 марта российская армия снова атаковала Украину с воздуха. Враг выпустил по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Вражеская атака была нацелена на объекты энергетики. В частности, россияне атаковали три ТЭС в Украине. Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Поэтому в некоторых областях Украины ввели аварийные отключения света.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

Зеленский уволил двух заместителей Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить двух заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Согласно указам, глава государства уволил:

заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова;

заместителя руководителя Офиса президента Алексея Днепрова.

При этом на их место президент назначил:

Елену Ковальскую (была руководителем Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики Офиса президента);

Ирину Мудрую (29 марта ее уволили с должности замминистра юстиции Украины).

Бельгия выделила Украине 100 млн евро на обслуживание F-16

Бельгия 29 марта выделила Украине помощь для обслуживания истребителей F-16, которые ВСУ получат в ближайшем будущем.

"Совет министров утвердил 25-й пакет помощи Украине", - сообщил министр обороны Бельгии Людвин Дедондер.

По ее словам, Украина получит дополнительно 100 млн евро. Они необходимы для обслуживания и поддержки F-16.

Франция будет передавать Украине списанное военное оборудование

Франция будет передавать Украине списанное военное оборудование, вместо того чтобы просто его выбрасывать. Об этом заявил министр Вооруженных Сил Франции Себастьян Лекорню.

В интервью журналист уточнил, что во Франции существует определенная критика по поводу поставок оружия, изъятого из национальных запасов. Министр ответил, что критика разная.

"От тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания", - сказал Лекорню.

Далее он уточнил, что есть определенная красная линия, которую он никогда не переступит. Она касается подрыва французской системы обороны.

"Об оружии, которое нам удалось забрать из наших армий, например, по поводу пушек "Цезарь", они, конечно, нарушили график тренировок наших артиллеристов, в частности в Канжуэрсе, но кроме этого это никогда не подрывало нашу системную артиллерию", - пояснил Лекорню.

В Румынии нашли фрагменты беспилотника

Вчера, 29 марта, на румынской ферме у границы с Украиной нашли фрагменты беспилотника. Несколько армейских поисковиков были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования.

Министерство обороны Румынии и правоохранители проводят расследование по факту падения беспилотника.

Позже румынские СМИ опубликовали фото упавшего беспилотника и его элементы содержат надписи на кириллице. При этом отмечалось, что при падении беспилотника образовался четырехметровый кратер.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку затруднился сказать, был ли упавший вблизи границы с Украиной беспилотник российского происхождения.

РФ глушит GPS-сигналы для самолетов над Балтийским регионом

Самолеты, пролетающие над Балтийским регионом, сталкиваются со случаями глушения GPS-сигналов. Россию считают виновником этих проблем.

"Эпизоды отключения электроэнергии, известные как глушение GPS, проходят регулярно с начала войны в Украине в 2022 году", - пишет Politico.

Politico уточняет, что препятствия сконцентрированы в Калининградской области РФ.

"Россия регулярно атакует самолеты, пассажиров и суверенную территорию стран НАТО", - сказала президент Фонда устойчивой навигации и синхронизации Дана Говард.

Она назвала эти случаи реальными угрозами и напомнила о том, как во время случайного глушения 2019 пассажирский самолет едва не врезался в гору.

Агентство авиационной безопасности ЕС изучает этот вопрос, но пока регуляторы заявляют, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

В Украину вернули более ста павших воинов

В Украину вернули 121 павшего воина в рамках репатриации. Тела погибших доставят в соответствующие государственные учреждения, после чего установят их лица.

В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух защитников из Запорожского направления.