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В Румынии у границы с Украиной обнаружили фрагменты беспилотника

Пятница 29 марта 2024 11:17
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В Румынии у границы с Украиной обнаружили фрагменты беспилотника Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министерство обороны Румынии сообщило, что ферма находится недалеко от реки Дунай, которая разделяет Украину и Румынию на юго-западном краю Украины.

Несколько армейских поисковых групп были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования. Местные жители якобы слышали "странные звуки" и делились кадрами, на которых видно, как дрон падает с неба.

"Вечером 28 марта были обнаружены фрагменты, которые, судя по всему, принадлежали воздушному устройству, упавшему на фермерскую землю на Большом Браиловском острове", - заявили в Министерстве обороны.

Министерство обороны Румынии совместно со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводит расследование инцидента в соответствии со специальными оперативными процедурами.

Массированная атака 29 марта

Следует отметить, что с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, но главный удар врага был нацелен на Днепропетровскую и Черкасскую области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Также известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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