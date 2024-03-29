В Румынии у границы с Украиной обнаружили фрагменты беспилотника

На румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министерство обороны Румынии сообщило, что ферма находится недалеко от реки Дунай, которая разделяет Украину и Румынию на юго-западном краю Украины.

Несколько армейских поисковых групп были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования. Местные жители якобы слышали "странные звуки" и делились кадрами, на которых видно, как дрон падает с неба.

"Вечером 28 марта были обнаружены фрагменты, которые, судя по всему, принадлежали воздушному устройству, упавшему на фермерскую землю на Большом Браиловском острове", - заявили в Министерстве обороны.

Министерство обороны Румынии совместно со специализированными структурами системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности проводит расследование инцидента в соответствии со специальными оперативными процедурами.