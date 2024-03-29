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Повреждения серьезные. Россия атаковала три украинских ТЭС

Украина, Пятница 29 марта 2024 08:36
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Повреждения серьезные. Россия атаковала три украинских ТЭС Фото: оккупанты атаковали три украинских ТЭС 29 марта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три теплоэлектростанции в Украине. В результате ударов ранения получил энергетик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетическая компания не уточнила, в каких регионах были атакованы ТЭС. Но ДТЭК отмечает, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

"По окончании атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ранение получил энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.

С начала полномасштабной войны российские захватчики более 160 раз обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.

Массированная атака

Еще с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС.

Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, во Львовской и Ивано-Франковской области работала ПВО.

Под ударом врага были Днепропетровская и Черкасская области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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