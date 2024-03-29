Повреждения серьезные. Россия атаковала три украинских ТЭС

Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три теплоэлектростанции в Украине. В результате ударов ранения получил энергетик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

С начала полномасштабной войны российские захватчики более 160 раз обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.

По предварительной информации, ранение получил энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.

"По окончании атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.

Энергетическая компания не уточнила, в каких регионах были атакованы ТЭС. Но ДТЭК отмечает, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Массированная атака

Еще с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС.

Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.

Вражеские ракеты долетели до западных областей, во Львовской и Ивано-Франковской области работала ПВО.

Под ударом врага были Днепропетровская и Черкасская области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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