Повреждения серьезные. Россия атаковала три украинских ТЭС
Российские оккупанты в ночь на 29 марта атаковали три теплоэлектростанции в Украине. В результате ударов ранения получил энергетик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Энергетическая компания не уточнила, в каких регионах были атакованы ТЭС. Но ДТЭК отмечает, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование.
"По окончании атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ранение получил энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.
С начала полномасштабной войны российские захватчики более 160 раз обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК.
Массированная атака
Еще с вечера 28 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов", в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Под утро оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95МС.
Также было известно о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К и баллистики из Крыма.
Вражеские ракеты долетели до западных областей, во Львовской и Ивано-Франковской области работала ПВО.
Под ударом врага были Днепропетровская и Черкасская области. Там атакована критическая инфраструктура и объекты энергетики.
Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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