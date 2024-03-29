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Третья штурмовая ударным дроном уничтожила танк и бронеавтомобиль с россиянами (видео)

Пятница 29 марта 2024 21:36
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Третья штурмовая ударным дроном уничтожила танк и бронеавтомобиль с россиянами (видео) Фото: Третья штурмовая дроном уничтожила танк с россиянами (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали с помощью дрона уничтожившую технику россиян недалеко от Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали в бригаде, бойцы с помощью ударного дрона поразили танк оккупантов в районе Авдеевки.

Также удалось "навернуть" МТ-ЛБ, который на тот момент вез пехоту противника к линии боевого столкновения. Под удар попал и броневик "УРАЛ", который вез этим россиянам БК.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как ранее отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Третья штурмовая под Авдеевкой ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка.

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