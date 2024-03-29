Данилов станет послом в Молдове, - Зеленский

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов станет послом Украины в Молдавии.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Зеленский рассказал, что согласовал кандидатуру Данилова как нового посла Украины в Республике Молдова.

"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством - и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", - сказал Зеленский.

Кадровые изменения

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

Зеленский уже представил нового главу внешней разведки и назвал главные задачи Службы.

Что известно о Данилове и чем он занимался помимо СНБО – узнайте в материале РБК-Украина.

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