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Бельгия выделила Украине 100 млн евро на обслуживание F-16

Пятница 29 марта 2024 19:15
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Бельгия выделила Украине 100 млн евро на обслуживание F-16 Архивное фото: Бельгия выделила Украине 100 млн евро на обслуживание F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бельгия сегодня, 29 марта, выделила Украине помощь для обслуживания истребителей F-16, которые ВСУ получат в ближайшем будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Людвин Дедондер.

"Совет министров утвердил 25-й пакет помощи Украине", - говорится в сообщении министра.

По ее словам, Украина получит дополнительно 100 млн евро.

Они необходимы для технического обслуживания и поддержки F-16.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина, со своей стороны, должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

Между тем, издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

Добавим, ранее в Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

На днях министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Она добавила, что первыми прибудут самолеты из Дании.

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