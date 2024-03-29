Еще 820 оккупантов и более сотни единиц техники: обновлены потери РФ

Потери России в войне против Украины превысили 440 тысяч солдат. За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 820 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 29 марта 2024 года:

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Бои на этом участке фронта продолжаются.

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