Еще 820 оккупантов и более сотни единиц техники: обновлены потери РФ
Потери России в войне против Украины превысили 440 тысяч солдат. За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 820 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 29 марта 2024 года:
- личного состава - около 440790 (+820) человек;
- танков - 6922 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 13264 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 10991 (+28) ед;
- РСЗО - 1023 (+2) ед;
- средства ПВО - 735 (+6) ед;
- самолетов - 347;
- вертолетов - 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8656 (+56);
- крылатые ракеты - 2022 (+5);
- корабли/катера - 26;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед;
- специальная техника -1807 (+7).
Что происходит на фронте
Напомним, российские оккупанты зимой ужесточили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - узнайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Бои на этом участке фронта продолжаются.
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