Падение беспилотника в Румынии. СМИ показали фото
Румынские СМИ опубликовали первые фото беспилотника, который упал на территории страны вблизи границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Braila.
Издание отмечает, что военный беспилотник разбился в 8 км от города Браила, на Маре д'Браила. При этом элементы военного беспилотника содержат надписи на кириллице.
Вертолет Министерства обороны, антитеррористическая бригада СРИ, экипажи полиции, жандармерии находятся в районе хутора Филипою, где в поле разбился военный беспилотник.
Кратер диаметром около 4 метров хорошо виден с воздуха, как видно на фотографиях.
В настоящее время к кратеру прибыли армейские специалисты, которым предстоит выяснить происхождение военного беспилотника.
Беспилотник в Румынии
29 марта на румынской ферме у границы с Украиной были найдены фрагменты беспилотника. Несколько армейских поисковых групп были направлены на остров Большая Браила для проведения расследования.
Сейчас Министерство обороны Румынии и правоохранители проводят расследование по факту падения беспилотника.
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