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ISW оценил территорию Украины, захваченную российской армией в 2024 году

Украина, Пятница 29 марта 2024 08:19
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ISW оценил территорию Украины, захваченную российской армией в 2024 году Фото: Российская армия захватила 505 км территории Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия с начала наступательных операций в октябре 2023 года захватила 505 квадратных километров территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По оценкам ISW в период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров территории больше, чем за последние три месяца 2023 года. Такие темпы продвижения могут быть связаны с сочетанием нехватки техники у Украины и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью.

"Однако это незначительное увеличение темпов российского наступления не отражает угрозы российского оперативного успеха на фоне продолжающихся задержек с американской помощью в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

По данным института, ограничения в материальном обеспечении ограничивают возможности украинских сил проводить эффективные оборонительные операции, а также дают российским силам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к тому, что российские силы смогут добиться значительных оперативных успехов в будущем.

"Поступление достаточной и регулярной западной помощи в области безопасности и решение украинских проблем с человеческими ресурсами сузят эти возможности для российских сил и предоставят украинским силам возможность помешать российским силам добиться даже незначительных тактических успехов, ухудшить российские наступательные возможности и подготовиться для будущих контрнаступательных операций по освобождению большей территории Украины", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для Сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения. Позже россияне смогли захватить еще несколько населенных пунктов в районе города.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, обстановка на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем зашли.

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