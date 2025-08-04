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Ракеты для Patriot и не только. Украина получит американское оружие за счет Нидерландов

Понедельник 04 августа 2025 19:58
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Ракеты для Patriot и не только. Украина получит американское оружие за счет Нидерландов Фото: Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью De Telegraaf заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, Нидерланды выделяют 500 млн евро на новую инициативу, в рамках которой Украина получит американское оружие за счет стран Европы.

"Особенно важны американские системы противовоздушной обороны и боеприпасы, чтобы Украина могла защищаться", - отметил он.

Он утверждает, что таким образом Нидерланды стали первой страной, которая выделила деньги на такую инициативу. Так нидерландские власти хотят подать пример.

По словам министра, в нидерландский пакет поддержки входят ракеты и детали для систем ПВО Patriot и HAWK. Также украинским защитникам будут переданы артиллерийские снаряды, хотя точный состав пакета еще согласовывается.

"Ежедневные российские удары - это чистый террор, цель которого - сломить Украину. Нидерланды не хотят этого допустить и потому участвуют в поддержке. Только продолжая решительно поддерживать Украину, мы сможем усилить давление на Россию и противостоять ее агрессии. Это крайне важно, потому что чем больше Россия продвигается в Украине, тем большей угрозой она становится для остальной Европы", - добавил Брекельманс.

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину.

Трамп заверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

Американский лидер обещал, что в рамках этой инициативы Украина получит "лучшее оружие".

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