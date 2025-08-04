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Под Волчанском за Россию воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки, - Зеленский

Понедельник 04 августа 2025 17:34
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Под Волчанском за Россию воюют наемники из Китая, Пакистана и стран Африки, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия использует в боях против украинских защитников на Волчанском направлении наемников из Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и стран Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства рассказал, что он посетил на Волчанском направлении воинов 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

По словам президента, он обсудил с командирами ситуацию на передовой, оборону Волчанска и динамику боев. Отдельно поднимался вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.

"Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что вручил защитникам государственные награды.

Китайцы в плену ВСУ

Напомним, 8 апреля украинским защитникам удалось взять в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что китайцев в рядах российской армии намного больше, чем двое.

Уже 27 июня стало известно, что в плен к украинским защитникам попал еще один китаец. Это был 24-летний Ван Ву.

Несколько месяцев назад издание The Telegraph сообщало, что Россия обманом привлекает к войне против Украины выходцев из африканских стран.

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