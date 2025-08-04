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Войска РФ пытались взять штурмом пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области

Понедельник 04 августа 2025 11:57
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Войска РФ пытались взять штурмом пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Фото: войска РФ пытались взять штурмом пункт пропуска "Гоптовка" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Российские войска пытались прорваться через государственную границу Украины, осуществив штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. В ответ Силы обороны дали решительный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

Несмотря на заявления российской стороны о якобы "захвате" КПП, Задоренко опроверг эту дезинформацию.

По его словам, "Гоптовка" находится под полным контролем украинских военных.

"Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию", - отметил Задоренко.

Войска РФ пытались взять штурмом пункт пропуска &quot;Гоптовка&quot; в Харьковской области

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, ранее спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин рассказал, что на Харьковском направлении российские войска ежедневно теряют убитыми и ранеными около 100 человек. Это фактически целая рота. Однако оккупанты продолжают активные штурмовые действия.

Он отметил, что армия РФ имеет численное преимущество, и их тактика сейчас заключается в растяжении украинской обороны.

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