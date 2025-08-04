Келлог планирует визит в Украину, - источник

Как сообщил РБК-Украина собеседник, визит Келлога в Украину планируется. Впрочем, есть нюанс.

"Но дат еще нет", - уточнил источник.

Стоит заметить, что это будет не первый визит Кэллога в Украину. Он посещал страну в прошлом месяце и покинул 16 июля. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Последняя его поездка была длительной и запомнилась киевлянам тем, что враг не прибегал к массированным атакам по городу, пока Келлог находился в столице Украины.

Другой спецпредставитель Трампа - Стив Уиткофф собирается в Россию

Напомним, что на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может осуществить визит в РФ. Ожидается, что он прибудет в Москву 6 или 7 августа по запросу российской стороны, об этом заявил Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

"Возможно, в среду или четверг он поедет в Россию. Они попросили об этой встрече. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Трамп.

Отметим, что в феврале 2025 года Уиткофф впервые прибыл в Москву уже как спецпосланник Трампа. Тогда он забрал из российской тюрьмы американца Марка Фогеля. Во время этого визита провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого возвращался в РФ еще трижды: 13 марта, 11 апреля и 25 апреля.

Таким образом, это будет уже пятый визит Виткоффа в Россию, теперь - с потенциальной целью возобновления переговоров по войне в Украине.

В Кремле сегодня уже сделали заявление о потенциальном визите спецпредставителя Трампа в Россию на этой неделе. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.