ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Келлог планирует визит в Украину, - источник

Киев, Понедельник 04 августа 2025 13:37
UA EN RU
Келлог планирует визит в Украину, - источник Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует визит в Украину.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Как сообщил РБК-Украина собеседник, визит Келлога в Украину планируется. Впрочем, есть нюанс.

"Но дат еще нет", - уточнил источник.

Стоит заметить, что это будет не первый визит Кэллога в Украину. Он посещал страну в прошлом месяце и покинул 16 июля. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Последняя его поездка была длительной и запомнилась киевлянам тем, что враг не прибегал к массированным атакам по городу, пока Келлог находился в столице Украины.

Другой спецпредставитель Трампа - Стив Уиткофф собирается в Россию

Напомним, что на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может осуществить визит в РФ. Ожидается, что он прибудет в Москву 6 или 7 августа по запросу российской стороны, об этом заявил Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

"Возможно, в среду или четверг он поедет в Россию. Они попросили об этой встрече. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Трамп.

Отметим, что в феврале 2025 года Уиткофф впервые прибыл в Москву уже как спецпосланник Трампа. Тогда он забрал из российской тюрьмы американца Марка Фогеля. Во время этого визита провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого возвращался в РФ еще трижды: 13 марта, 11 апреля и 25 апреля.

Таким образом, это будет уже пятый визит Виткоффа в Россию, теперь - с потенциальной целью возобновления переговоров по войне в Украине.

В Кремле сегодня уже сделали заявление о потенциальном визите спецпредставителя Трампа в Россию на этой неделе. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.

Добавим, что потенциальный визит Келлога в Киев и Уиткоффа в Москву происходят на фоне дипломатической активизации Трампа, который хочет заключить соглашение о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Накануне он дал Путину дедлайн в 50 дней, а затем сократил его до 10-ти (срок истекает 8 августа). После чего глава Белого дома обещает жесткие санкции.

Больше об этом читайте в материале "Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели".

Читайте РБК-Украина в Google News
Кит Келлог Война в Украине Стив Уиткофф Перемирие России и Украины Мирные переговоры
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому