Келлог планирует визит в Украину, - источник
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог планирует визит в Украину.
Об этом РБК-Украина сообщил источник.
Как сообщил РБК-Украина собеседник, визит Келлога в Украину планируется. Впрочем, есть нюанс.
"Но дат еще нет", - уточнил источник.
Стоит заметить, что это будет не первый визит Кэллога в Украину. Он посещал страну в прошлом месяце и покинул 16 июля. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Последняя его поездка была длительной и запомнилась киевлянам тем, что враг не прибегал к массированным атакам по городу, пока Келлог находился в столице Украины.
Другой спецпредставитель Трампа - Стив Уиткофф собирается в Россию
Напомним, что на этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф может осуществить визит в РФ. Ожидается, что он прибудет в Москву 6 или 7 августа по запросу российской стороны, об этом заявил Дональд Трамп во время разговора с журналистами.
"Возможно, в среду или четверг он поедет в Россию. Они попросили об этой встрече. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Трамп.
Отметим, что в феврале 2025 года Уиткофф впервые прибыл в Москву уже как спецпосланник Трампа. Тогда он забрал из российской тюрьмы американца Марка Фогеля. Во время этого визита провел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого возвращался в РФ еще трижды: 13 марта, 11 апреля и 25 апреля.
Таким образом, это будет уже пятый визит Виткоффа в Россию, теперь - с потенциальной целью возобновления переговоров по войне в Украине.
В Кремле сегодня уже сделали заявление о потенциальном визите спецпредставителя Трампа в Россию на этой неделе. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности проведения встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.
Добавим, что потенциальный визит Келлога в Киев и Уиткоффа в Москву происходят на фоне дипломатической активизации Трампа, который хочет заключить соглашение о прекращении войны России против Украины до 8 августа.
Накануне он дал Путину дедлайн в 50 дней, а затем сократил его до 10-ти (срок истекает 8 августа). После чего глава Белого дома обещает жесткие санкции.
Больше об этом читайте в материале "Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели".