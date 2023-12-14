В Норвегии судят шпиона, который работал на российскую военную разведку, - СМИ

Полиция Норвегии задержала российского шпиона, который работал в Университете города Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что у подозреваемого были поддельные документы на имя гражданина Бразилии, хотя на самом деле он работает на российскую разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.no.

Михаил Микушин был задержан утром 24 октября 2022 года во время спецоперации в Тромсе, по дороге в местный университет. Подозреваемый использовал фальшивый паспорт на имя бразильца Жозе Ассиса Джаммарии. Однако полиция установила, что на самом деле мужчина был российским нелегалом, который выполнял в Норвегии задания разведки РФ.

Российский агент уже более года находится под стражей Норвежской полицейской службы безопасности (PST) по обвинению в шпионской деятельности.

Окружной суд Осло 6 декабря оставил Микушина под стражей еще на восемь недель с запретом на переписку и свидания. Во время заседания россиянин впервые был зарегистрирован и представлен под своим настоящим именем. Хотя прокурор Пер Хафсме отметил, что следствие и так имело убедительные доказательства подделки документов.

Российские дипломаты "умыли руки"

В начале расследования полиция направила в посольство РФ в Норвегии письмо, в котором указала российское имя шпиона и попросила дипучреждение подтвердить либо опровергнуть достоверность персональных данных. Но правоохранители ответа не получили.

Издание VG также обратилось в посольство РФ в Норвегии, однако там отказались предоставить информацию о личности подозреваемого.

"Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария является гражданином России. В связи с этим консульская помощь не предоставляется", - сообщили в дипучреждении.

Расследователи подтвердили личность шпиона

В то же время информация о Михаиле Микушине совпала с расследованиями, проведенными VG и журналистской сетью расследований Bellingcat.

Издание VG нашло документацию, которая связывает подсудимого с российской разведывательной службой ГРУ. Об этом свидетельствует электронная почта, которую агент использовал для подачи заявки на работу в Тромсе. С ее помощью следователи Bellingcat нашли аккаунты на российских платформах, а впоследствии получили доступ к фотографии на водительском удостоверении Микушина.

Они пропустили изображение через программу распознавания лиц Azure и получили следующий результат:

Фото: VG.no

После этого расследователи Bellingcat проверили зарегистрированные адреса Микушина в России и выяснили, что он зарегистрирован в жилом комплексе, зарезервированном для офицеров Главного разведывательного управления:

Фото: VG.no

Российские шпионы в Норвегии

В октябре российские спецслужбы пытались завербовать жителя Норвегии. Он должен был фотографировать военные объекты на севере страны и передавать их Кремлю.

13 апреля этого года Норвегия объявила персонами нон грата и выслала 15 российских дипломатов - действующих офицеров разведки.

Российские дипломаты пытались заниматься радиоразведкой на территории страны.

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