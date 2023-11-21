ua en ru
Вт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Болгария закрыла нефтяную лазейку, которая позволяла РФ заработать 1 млрд евро

Болгария, Вторник 21 ноября 2023 16:07
UA EN RU
Болгария закрыла нефтяную лазейку, которая позволяла РФ заработать 1 млрд евро Архивное фото: министр финансов Болгарии Ассен Васильев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Болгарии приняло решение, которое помешает РФ обходить санкции против ее нефтяного сектора и не позволит зарабатывать деньги для ведения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Болгария решила прекратить импорт сырой нефти из России в марте 2024 года, то есть на 6 месяцев раньше, чем планировалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство страны приняло такое решение, чтобы помешать РФ обходить западные санкции после того, как стало известно, что эта лазейка позволила Кремлю привлечь дополнительный 1 миллиард евро на свои военные действия против Украины.

Отказ от российской нефти будет проходить в два этапа

Отмечается, что отказ от российской нефти будет проходить в два этапа. С 1 января следующего года, в стране приостановят квотирование экспорта, а уже с 1 марта - полностью прекратят импорт и переработку нефти из России.

Министр финансов Болгарии Ассен Васильев подчеркнул, что такое решение является полезным, поскольку оно останавливает экспорт и деньги, которые направляются в Россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

Российская нефть в Болгарии

В конце сентября сообщалось, что болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что поставит страну в один ряд с другими членами Европейского союза.

Но в начале ноября Politico сообщало, что Кремль за этот год заработал дополнительно 1 миллиард евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания России воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Болгария Война в Украине
NEWS
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
Месть за 128 бригаду. ВСУ ударили по россиянам во время награждения, у врага много "200-х"
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию