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Норвегия высылает 15 российских дипломатов за шпионаж

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Осло, Четверг 13 апреля 2023 13:59
Норвегия высылает 15 российских дипломатов за шпионаж Фото: Норвегия высылает российских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия объявила персонами нон-грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны из-за шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Норвегии.

Решение норвежского правительства является ответом на изменение ситуации в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России. В Норвегии подчеркивают, что россияне являются действующими офицерами разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием.

"15 офицеров разведки занимались деятельностью, не совместимой с их дипломатическим статусом", - заявила министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт.

Глава МИД добавила, что Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. По ее словам, деятельность шпионов отслеживалась в течение длительного времени.

Напомним, в апреле 2022 года Норвегия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата.

Также правительство Норвегии в начале апреля объявило новый пакет санкций против РФ, касавшихся запрета экспорта товаров двойного значения.

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