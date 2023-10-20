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Россия вербовала жителя Норвегии для шпионажа за военными объектами, - СМИ

Норвегия, Пятница 20 октября 2023 18:11
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Россия вербовала жителя Норвегии для шпионажа за военными объектами, - СМИ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Норвегии рассказал, что российские спецслужбы пытались его вербовать. Он должен был фотографировать военные объекты на севере Норвегии и передавать их Кремлю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Система" и "Настоящее Время".

Отмечается, что спецслужбы РФ вербовали гражданина Норвегии под видом сотрудников "Русского географического общества".

По его словам, ему предлагали сфотографировать военные объекты на севере Норвегии и съездить на "географическую конференцию" в Мурманск.

"Гонорар за съемки должен был составлять от 1000 долларов в день. Еще одной потенциальной темой для "репортажа" для "Русского географического общества" было освещение ситуации в одной из мечетей, где некие "два парня из бывших советских республик, мусульмане, якобы заявили об однополом браке", - говорится в материале.

Норвежец отказался работать на российские спецслужбы.

"Русское географическое общество"

Общественная организация РФ, основанная в августе 1845 года. Это одно из старейших географических обществ мира после Парижского, Берлинского и Лондонского.

Страны Запада не ввели против организации санкции, хотя ее возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу, а российский диктатор Владимир Путин является председателем попечительского совета общества.

Российские шпионы в Европе

Недавно правоохранители Латвии задержали таксиста, который шпионил в пользу России и передавал Кремлю информацию о стратегически важных объектах на территории страны.

Также в Германии фиксируют активизацию деятельности в стране российских спецслужб, которые в своей взрывной деятельности используют богатый арсенал методов, в том числе чрезвычайно агрессивных.

Около 80 российских шпионов в настоящее время находятся в Швейцарии. Это пятая часть от всего количества агентов РФ, шпионящих в Европе.

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