У Норвегії судять шпигуна, що працював на російську військову розвідку, - ЗМІ

Поліція Норвегії затримала російського шпигуна, що працював в Університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання VG.no.

Михайло Мікушин був затриманий вранці 24 жовтня 2022 року під час спецоперації у Тромсе, коли йшов до місцевого університету. Підозрюваний використовував фальшивий паспорт на ім'я бразилійця Жозе Ассіс Джаммарії. Однак поліція встановила, що насправді чоловік був російським нелегалом, що виконував у Норвегії завдання розвідки РФ.

Російський агент вже понад рік перебуває під вартою Новезької поліційної служби безпеки (PST) за звинуваченням у шпигунській діяльності.

Окружний суд Осло 6 грудня залишив Мікушина під вартою ще на вісім тижнів із забороною на листування і побачення. Під час засідання росіянин вперше був зареєстрований та представлений під своїм справжнім ім'ям. Хоча прокурор Пер Хафсме зазначив, що слідство і так мало переконливі докази підробки документів.

Російські дипломати "умили руки"

На початку розслідування поліція надіслала до посольства РФ у Норвегії листа, в якому вказала російське ім'я шпигуна та попросило дипустанову підтвердити чи спростувати достовірність персональних даних. Однак правоохоронці відповіді не отримали.

Видання VG також звернулося до посольства РФ у Норвегії, але там відмовилися надати інформацію щодо особи підозрюваного.

"Консульський відділ посольства не має інформації про те, що Хосе Ассіс Джаммарія є громадянином Росії. У зв'язку з цим консульська допомога не надається", - повідомили в дипустанові.

Розслідувачі підтвердили особу шпигуна

Водночас інформація щодо Михайла Мікушина збіглася з розслідуваннями, проведеними VG та журналістською мережею розслідувань Bellingcat.

Видання VG знайшло документацію, що пов'язує підсудного з російською розвідувальною службою ГРУ. Про це свідчить електронна пошта, яку агент використовував для подачі заявки на роботу в Тромсе. За її допомогою слідчі Bellingcat знайшли акаунти на російських платформах, а згодом отримали доступ до фотографії на водійському посвідченні Мікушина.

Вони пропустили зображення через програму розпізнавання облич Azure й отримали наступний результат:

Фото: VG.no

Опісля розслідувачі Bellingcat перевірили зареєстровані адреси Мікушина в Росії та з'ясували, що він зареєстрований у житловому комплексі, зарезервованому для офіцерів Головного розвідувального управління:

Фото: VG.no

Російські шпигуни у Норвегії

У жовтні російські спецслужби намагалися завербувати жителя Норвегії. Він повинен був фотографувати військові об'єкти на півночі країни та передавати їх Кремлю.

13 квітня цього року Норвегія оголосила персонами нон грата та вислала з країни 15 російських дипломатів - чинних офіцерів розвідки.

Російські дипломати намагалися займатися радіорозвідкою на території країни.

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