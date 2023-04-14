Полиция Норвегии рассказала, как именно шпионили 15 высланных дипломатов РФ

Фото: Полиция Норвегии рассказала, как именно шпионили 15 высланных дипломатов РФв (GettyImages)

Российские дипломаты в Норвегии пытались заниматься радиоразведкой в стране. Именно из-за этого их решили объявить персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление норвежской полиции безопасности, которое приводит The Guardian.

"Российские дипломаты, высланные Норвегией на этой неделе, пытались вербовать новые источники информации, вести так называемую радиоразведку и покупать передовые технологии", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение Норвегии знаменует величайшую в истории высылку российских дипломатов. Россия заявила, что "отреагирует" на высылку своих дипломатов-шпионов.