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Полиция Норвегии рассказала, как именно шпионили 15 высланных дипломатов РФ

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Норвегия, Пятница 14 апреля 2023 15:36
Полиция Норвегии рассказала, как именно шпионили 15 высланных дипломатов РФ Фото: Полиция Норвегии рассказала, как именно шпионили 15 высланных дипломатов РФв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские дипломаты в Норвегии пытались заниматься радиоразведкой в стране. Именно из-за этого их решили объявить персонами нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление норвежской полиции безопасности, которое приводит The Guardian.

"Российские дипломаты, высланные Норвегией на этой неделе, пытались вербовать новые источники информации, вести так называемую радиоразведку и покупать передовые технологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Норвегии знаменует величайшую в истории высылку российских дипломатов.

Россия заявила, что "отреагирует" на высылку своих дипломатов-шпионов.

Вчера Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.

Также правительство Норвегии в начале апреля объявило новый пакет санкций против РФ, касавшийся запрета экспорта товаров двойного значения.

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