Норвегия готовится к войне с РФ: главнокомандующий армии пояснил, почему это вполне возможно

Норвегия не исключает сценарий вторжения РФ и захвата части своей территории. Это может понадобиться Москве для защиты своих ядерных активов на Крайнем Севере.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии, генерал Эйрик Кристофферсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Мы не исключаем захват территории Россией как часть их плана защиты собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось и что на самом деле угрожает Соединенным Штатам", - сказал Кристофферсен.
По его словам, Россия не имеет завоевательных целейв отношении Норвегиив том же смысле, как это было в Украине или в отношении других бывших советских территорий.
Генерал подчеркнул, что значительная часть российского ядерного арсенала сосредоточена на Кольском полуострове - вблизи норвежской границы. Речь идет, в частности, об атомных подводных лодках, наземных ракетных комплексах и самолетах, способных нести ядерное оружие.
Кристофферсен говорит, что именно эти силы будут иметь решающее значение в случае конфликта России с НАТО в другом регионе.
"Мы не снимаем это с повестки дня, потому что для России все еще существует вариант сделать это, чтобы убедиться, что их ядерные возможности, их возможности второго удара, защищены. Это своего рода сценарий на крайнем севере, который мы планируем", - добавил главнокомандующий.
Как известно, Европа начала готовиться к возможной войне с РФ еще с начала полномасштабного вторжения агрессора в Украину, однако этот вопрос стали воспринимать более серьезно после масштабных дроновых провокаций Москвы в ЕС в прошлом году.
Второе вторжение России считается наиболее вероятным сначала в странах Балтии, однако не исключают агрессии и другие страны, в частности Великобритания, Германия, Франция и другие государства НАТО.
В то же время Европа начала рассчитывать на собственные оборонительные силы, дистанцируясь от США, несмотря на то, что Вашингтон играет ключевую роль в системе коллективной обороны блока и считается самым мощным союзником в рамках Альянса.
Изменение ориентиров в НАТО вытекает из политики администрации американского лидера Дональда Трампа, который призвал европейские государства увеличить расходы на коллективную оборону и больше рассчитывать на собственные силы.