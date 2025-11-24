На фоне угрозы РФ. Франция планирует ввести добровольную военную службу, - Le Figaro

Во Франции на фоне угрозы со стороны армии России могут вскоре ввести добровольную военную службу. О соответствующем решении планирует сообщить президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figarо .

По данным издания, президент Франции может объявить об этом уже 27 ноября.

"Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией", - заявил Макрон в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

По данным Le Figaro, решение о возвращении добровольной службы находится в проработке уже несколько месяцев. Президент Франции упоминал ее еще 13 июля, выступая перед высокопоставленными офицерами.

"Столкнувшись с тем, что Европа подвергается постоянной угрозе со стороны России, нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной", - отмечал Макрон.

Источники издания сообщили, что различные сценарии плана предусматривают привлечение от 10 до 50 тысяч человек в год. По данным ряда французских СМИ, добровольная служба продлится 10 месяцев и предусматривает оплату - несколько сотен евро в месяц.

Ранее о реформе военной службы договорились власти Германии. Планируется, что все 18-летние граждане страны будут получать анкету для определения мотивации и пригодности к службе. Все молодые люди, родившиеся после 1 января 2008 года, будут обязаны пройти медосмотр.

Служба в армии останется добровольной. Но если нужное количество желающих служить не достигнуто, в стране могут ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости", где кандидатов определит жребий. Голосование по этому вопросу запланировано на декабрь.