Норвегія готується до війни з РФ: головнокомандувач армії пояснив, чому це цілком можливо

"Ми не виключаємо захоплення території Росією як частину їхнього плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося і що насправді загрожує Сполученим Штатам", - сказав Крістофферсен.

За його словами, Росія не має завойовницьких цілей щодо Норвегії у тому ж сенсі, як це було в Україні чи щодо інших колишніх радянських територій.

Генерал наголосив, що значна частина російського ядерного арсеналу зосереджена на Кольському півострові - поблизу норвезького кордону. Йдеться, зокрема, про атомні підводні човни, наземні ракетні комплекси та літаки, здатні нести ядерну зброю.

Крістофферсен каже, що саме ці сили матимуть вирішальне значення у разі конфлікту Росії з НАТО в іншому регіоні.

"Ми не знімаємо це з порядку денного, тому що для Росії все ще існує варіант зробити це, щоб переконатися, що їхні ядерні можливості, їхні можливості другого удару, захищені. Це свого роду сценарій на крайній півночі, який ми плануємо", - додав головнокомандувач.