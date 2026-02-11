Норвегія готується до війни з РФ: головнокомандувач армії пояснив, чому це цілком можливо

Норвегія не виключає сценарій вторгнення РФ та захопленняя частини своєї території. Це може знадобитись Москві для захисту своїх ядерних активів на Крайній Півночі.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Норвегії, генерал Ейрік Крістофферсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми не виключаємо захоплення території Росією як частину їхнього плану захисту власного ядерного потенціалу, який є єдиним, що у них залишилося і що насправді загрожує Сполученим Штатам", - сказав Крістофферсен.
За його словами, Росія не має завойовницьких цілей щодо Норвегії у тому ж сенсі, як це було в Україні чи щодо інших колишніх радянських територій.
Генерал наголосив, що значна частина російського ядерного арсеналу зосереджена на Кольському півострові - поблизу норвезького кордону. Йдеться, зокрема, про атомні підводні човни, наземні ракетні комплекси та літаки, здатні нести ядерну зброю.
Крістофферсен каже, що саме ці сили матимуть вирішальне значення у разі конфлікту Росії з НАТО в іншому регіоні.
"Ми не знімаємо це з порядку денного, тому що для Росії все ще існує варіант зробити це, щоб переконатися, що їхні ядерні можливості, їхні можливості другого удару, захищені. Це свого роду сценарій на крайній півночі, який ми плануємо", - додав головнокомандувач.
Як відомо, Європа почала готуватись до можливої війни з РФ ще з початку повномасштабного вторгнення агресора в Україну, однак це питання стали сприймати більш серйозно після масштабних дронових провокацій Москви в ЄС минулого року.
Вторнення Росії вважається найбільш імовірним спочатку в країнах Балтії, однак не виключають агресії й інші країни, зокрема Британія, Німеччина, Франція та інші держави НАТО.
Водночас Європа почала розраховувати на власні оборонні сили, дистанціюючись від США, попри те, що Вашингтон відіграє ключову роль у системі колективної оборони блоку та вважаються найпотужнішим союзником у межах Альянсу.
Зміна орієнтирів у НАТО витікає з політики адміністрації американського лідера Дональда Трампа, який закликав європейські держави збільшити витрати на колективну оборону та більше розраховувати на власні сили.