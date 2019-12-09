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Після нормандської зустрічі з Росії можуть зняти деякі санкції, - Йозвяк

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:50
Після нормандської зустрічі з Росії можуть зняти деякі санкції, - Йозвяк
Фото: нормандська зустріч (facebook.com/president.gov.ua)

Мова йде про санкції ЄС проти Росії

Зустріч в нормандському форматі може стати приводом для зняття деяких санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter

У той же час, в четвер очікується продовження економічних санкцій.

"Деякі країни-члени ЄС вважають, що той факт, що нормандський саміт, який зараз відбувається, достатньо хороший для зняття деяких санкцій. Лідери ЄС, ймовірно, продовжать економічні санкції #EUCO в четвер, але не дивуйтеся, що Лавров скоро буде запрошений в Раду по справах ЄС Росія-Україна", - написав Йозвяк.

Після нормандської зустрічі з Росії можуть зняти деякі санкції, - Йозвяк

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що в грудні Європейський союз може продовжити санкції проти Росії. При цьому в ЄС готові до можливих поступок до Кремля.

Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання Мінських домовленостей.

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