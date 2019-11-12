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ЄС продовжить санкції проти Росії, але готовий до поступок Кремлю, - журналіст

Новини » Політика     12.11.2019 - 10:52
ЄС продовжить санкції проти Росії, але готовий до поступок Кремлю, - журналіст
Ілюстративне фото (csamir.com)

Євросоюз може запросити на зустріч глав МЗС блоку російського міністра

ЄС найімовірніше продовжить санкції проти Росії, проте готовий до можливих поступок Кремлю. Про це брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав у своєму Twitter.

Як зазначив журналіст, Євросоюз може запросити на зустріч глав МЗС блоку російського міністра Сергія Лаврова.

"А потім, можливо, саміти Росія-ЄС будуть відновлені", - повідомив журналіст.

ЄС продовжить санкції проти Росії, але готовий до поступок Кремлю, - журналіст

Втім, санкції проти РФ, скоріше за все, будуть продовжені у грудні цього року.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в разі скасування санкцій проти Російської Федерації Україна повинна буде отримати компенсації.

РБК-Україна писало, що Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Європейського союзу про продовження персональних санкцій проти Росії до 15 березня 2020 року.

Додамо, санкції ЄС проти Росії були продовжені 12 вересня. Зокрема, за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України були продовжені обмеження щодо 170 фізичних осіб та 44 компаній до 15 березня 2020 року.

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