Нова глава Єврокомісії пообіцяла зберегти санкції проти РФ

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

На її думку, санкції мають бути продовжені

Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання Мінських домовленостей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Заначається, що політик підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати Україну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.

Фон дер Ляєн також запевнила, що Європейський союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – зауважила вона.

Лідери узгодили графік політичного діалогу та пріоритети двосторонньої співпраці на найближчі місяці. Зеленський запросив фон дер Ляєн відвідати Україну найближчим часом.

Нагадаємо, у неділю, 1 грудня, новий склад Європейської комісії приступив до виконання повноважень після формальної процедури затвердження Єврорадою і Європарламентом.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський привітав нову главу Єврокомісії з обранням.