ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маас: немає причин змінювати режим санкцій ЄС проти Росії

Новини » Політика     09.12.2019 - 14:09
Маас: немає причин змінювати режим санкцій ЄС проти Росії
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Поліпшення відносин між ЄС і РФ можливо після досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не бачить підстав для зміни режиму санкцій Європейського союзу щодо Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба МЗС Німеччини в Twitter.

За словами Маасу, покращення відносин між Євросоюзом і Росією можливий після досягнення миру в Україні.

"Внесок у встановлення миру на Україні - це ключ до поліпшення відносин між ЄС і Росією. Люди в Східній Україні занадто довго чекали світу. На даний момент немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що уряд Німеччини може ввести нові санкції проти РФ через вбивство громадянина Грузії в Берліні. Німецьке слідство пов'язує підозрюваного у вбивстві з російською владою.

Також повідомлялося, що в грудні Європейський союз може продовжити санкції проти Росії. При цьому в ЄС готові до можливих поступок до Кремля.

Раніше, 12 вересня, ЄС продовжив санкції проти Росії. Зокрема, за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України були продовжені обмеження щодо 170 фізичних осіб та 44 компаній до 15 березня 2020 року.

Маас закликав Москву йти назустріч Україні На нормандській зустрічі не обговорюватимуть зняття санкцій з Росії
Новини України ЕвросоюзГайко МаасСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся