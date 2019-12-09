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После нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - Йозвяк

Новости » Политика     09.12.2019 - 19:50
После нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - Йозвяк
Фото: нормандская встреча (facebook.com/president.gov.ua)

Речь идет о санкциях ЕС против России

Встреча в нормандском формате может стать поводом для снятия некоторых санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter

В то же время, в четверг ожидается продление экономических санкций.

"Некоторые страны-члены ЕС считают, что тот факт, что нормандский саммит, который сейчас происходит, достаточно хорош для снятия некоторых санкций. Лидеры ЕС, вероятно, продлят экономические санкции в #EUCO в четверг, но не удивляйтесь, что Лавров скоро будет приглашен в Совет по делам ЕС Россия-Украина", - написал Йозвяк.

После нормандской встречи с России могут снять некоторые санкции, - Йозвяк

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас не видит оснований для изменения режима санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в декабре Европейский союз может продлить санкции против России. При этом в ЕС готовы к возможным уступкам к Кремлю.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских договоренностей.

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