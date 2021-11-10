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"Ніч була не тиха". Польща збільшила чисельність військ на кордоні з Білоруссю

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Польща, Середа 10 листопада 2021 09:45
"Ніч була не тиха". Польща збільшила чисельність військ на кордоні з Білоруссю Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Польщі заявили про збільшення чисельності військових на кордоні з Білоруссю. Причиною тому стали численні спроби мігрантів прорватися на польську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням главу Міноборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує pap.pl.

"Зараз на кордоні перебуває 15 тисяч наших військових. Ця кількість збільшена. Звичайно, за потреби, вона ще збільшуватиметься. Є прикордонна служба, є поліція. Служби готові забезпечити безпеку нашої батьківщини", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що сьогодні вночі дві великі групи мігрантів потрапили до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців прорвали паркани в околицях Кринки і Бяловежі.

Додамо, що одну із великих груп мігрантів із Білорусі, якій удалося прорватися через кордон Польщі заарештували.

Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".

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