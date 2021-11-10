"Ночь была не тихая". Польша увеличила численность войск на границе с Беларусью

В Министерстве обороны Польши заявили об увеличении численности военных на границе с Беларусью. Причиной тому стали многочисленные попытки мигрантов прорваться на польскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Минобороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует pap.pl.

"Сейчас на границе находится 15 тысяч наших военных. Это количество увеличено. Конечно, при необходимости, оно еще будет увеличиваться. Есть пограничная служба, есть полиция. Службы готовы обеспечить безопасность нашей родины", - отметил министр.

Напомним, что сегодня ночью две большие группы мигрантов попали в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынки и Бяловежи.

Добавим, что одну из больших групп мигрантов из Беларуси, которой удалось прорваться через границу Польши арестовали.

Подробнее о том, что сейчас происходит на польско-белорусской границе - в материале РБК-Украина "Лагерь мигрантов против отряда военных: что происходит на границе Польши и Беларуси".