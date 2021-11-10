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Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі

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Польща, Середа 10 листопада 2021 02:03
Дві великі групи мігрантів прорвали кордон Польщі з боку Білорусі Фото: дві великі групи мігрантів прорвалися до Польщі (twitter.com/ajplus)
Автор: Артур Родивилов

Дві великі групи іммігрантів потрапили до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців прорвали паркани в околицях Кринки і Бяловежі,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Białystok.

Деяких з них вдалося повернути на білоруську сторону, інші розшукуються.

У районі табору мігрантів поблизу прикордонного переходу, де знаходяться кілька сотень біженців, згідно з інформацією радіостанції, ситуація спокійна.

"За даними польських служб, сьогодні мігранти отримували харчування від білорусів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оцінками прикордонної охорони Польщі, з понеділка в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис.до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу.

Нагадаємо, 8 листопада після невдалої спроби прорватися на польську територію мігранти з Білорусі отаборилися на кордоні.

Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".

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