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У Польщі повідомили про затримання мігрантів, які прорвалися вночі через кордон

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Польща, Середа 10 листопада 2021 09:27
У Польщі повідомили про затримання мігрантів, які прорвалися вночі через кордон Фото: мігранти з Білорусі перетнули кордон Польщі, але їх затримали (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 10 листопада одній із великих груп білоруських мігрантів удалося прорватися через кордон Польщі. Однак усіх їх заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Декільком десяткам мігрантів із Білорусі вдалося перейти державний кордон у районі Біловежі. Вони мали різне обладнання та інструменти, які допомогли зламати паркани.

Як пише Radio Białystok, людей затримали - було винесено рішення залишити територію Польщі. Їх супроводжували до державного кордону.

У Польщі повідомили про затримання мігрантів, які прорвалися вночі через кордонФото: білоруських мігрантів заарештували після перетину кордону Польщі (twitter.com/Polska Policja)

Зазначають, що в таборі мігрантів біля прикордонної смуги в районі переходу Кузниці ситуація спокійніша.

Нагадаємо, 8 листопада білоруські мігранти розбили на кордоні з Польщею наметовий табір.

Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".

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